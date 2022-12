Feriado de Natal no Ceará: veja cuidados com veículos nas rodovias federais

A Operação Natal 2022, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciou-se na quinta-feira, 22, e se estenderá até 23h59min de 25 de dezembro. As fiscalizações buscam garantir a segurança nas estradas e prevenir potenciais acidentes de trânsito.

Os cuidados relacionados à conservação do veículo são um dos pontos levantados pela policial rodoviária federal Antonieta Menezes para complementar as medidas de segurança nas rodovias.

“O ideal é que o motorista faça uma manutenção preventiva no veículo”, afirma Antonieta Menezes, da PRF Ceará. A verificação do estado de conservação dos pneus, por exemplo, pode prever situações de perda de aderência ao solo, como a derrapagem e a aquaplanagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, é preciso conferir a presença dos equipamentos obrigatórios de segurança. “Todo veículo deve ter o estepe, o triângulo, a chave de roda e o macaco dentro do porta-malas”, destaca a policial rodoviária federal.

O planejamento da viagem, certificando o descanso do motorista, é capaz de evitar a potencial fadiga na direção, causadora de acidentes. Outro motivo de atenção é a ingestão de bebidas alcoólicas, visto que “a embriaguez ao volante, além de infração de trânsito, também é crime”.

O motorista responsável deve apenas ultrapassar em locais permitidos, com visibilidade suficiente. “A ultrapassagem em local proibido é uma das principais causas de acidentes graves, principalmente de colisão frontal, que é um tipo de acidente com alto índice de letalidade”, avisa Antonieta.

Quanto ao horário ideal para as viagens no feriado, a policial rodoviária federal prioriza o período diurno e ainda informa sobre a distração dos celulares. As notificações, portanto, não devem chamar a atenção do indivíduo na direção.

Em caso de abordagem policial, a orientação é obedecer às ordens “dos agentes de trânsito, dos policiais, sem movimentos bruscos”, colaborando com as instruções oferecidas.

Na ocorrência de acidentes, “se não houver feridos, é possível retirar os veículos da pista imediatamente”. No entanto, na presença de pessoas machucadas, Antonieta recomenda a sinalização do local para evitar outros acidentes e o aviso à PRF caso a situação tenha ocorrido na BR.

A PRF pode ser contactada a partir do telefone 191 ou pelo aplicativo PRF Brasil (Android e iOS).

Tags