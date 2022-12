Caminhão tomba e interdita trecho da BR-116 em Itaitinga

A pista no sentido Interior-Capital está interditada

Uma caminhão tombou no km 32 da BR-116 da manhã desta sexta-feira, 23, em Itaitinga. O acidente aconteceu por volta das 6h30 e interdita toda a pista no sentido Interior-Capital. Um desvio está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 34.