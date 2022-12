Chuvas são registradas em pelo menos 60 municípios do Ceará

O clima chuvoso acontece por conta de um fenômeno climático que afeta o sul do nordeste

Foram registradas chuvas em cerca de 60 municípios entre as 7h de terça, 29, e as 7h desta quarta-feira, 30. Os dados são de um balanço elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As maiores precipitações ocorreram no centro-sul do Estado, área que estava sob aviso meteorológico.

Conforme a Funceme, as precipitações estão associadas com um “choque” de ventos vindos de direções opostas nos baixos níveis da atmosfera. O evento é chamado Zona de Convergência e está acontecendo no Atlântico Sul.



Em decorrência do fenômeno climático, o sul do Nordeste é a região mais afetada e as chuvas devem continuar pelos próximos dias, afirma a meteorologista Rafaela Gomes.