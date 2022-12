Governo do Ceará pagará segunda parcela do 13º salário dia 16 de dezembro

A segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais deverá ser paga no dia 16 de dezembro. Informação foi divulgada pela governadora Izolda Cela na manhã desta terça-feira, 29. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que 180 mil servidores receberão o pagamento, entre ativos, aposentados e pensionistas.

"Com essa antecipação, vamos injetar na economia do Ceará, em dezembro, cerca de R$ 2,5 bilhões, contando as folhas salariais de novembro, paga dia 1°/12, e de dezembro, que também será antecipada e estará na conta dos servidores no fim do próximo mês", afirmou.

No ano passado, o pagamento antecipado foi realizado no dia 10 de dezembro. Da mesma forma, em 2022, o pagamento adiantado ocorre antes do fim do prazo determinado por lei, que é 20 de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Servidores de Fortaleza

No ultimo domingo, 27, o prefeito José Sarto anunciou o pagamento adiantado para o dia 15 de dezembro. O repasse vai beneficiar mais de 54 mil servidores municipais. Somando os salários com o benefício aplicado aos trabalhadores de Fortaleza, haverá injeção de R$ 1,1 bilhão de recursos na economia da Capital.



Sobre o assunto Saiba quando será pago o 13º salário e como calcular

Ceará vai antecipar segunda parcela do 13º salário dos servidores

Proposta de salário mínimo de R$ 1,4 mil de Bolsonaro custaria R$ 42 bilhões

Tags