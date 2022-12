Após dois anos suspenso, Spaece volta a ser aplicado nas escolas públicas do Ceará

Estudantes da rede pública de ensino do Ceará participaram nesta terça-feira, 29, do primeiro dia de provas do Spaece 2022, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Ceará. Suspenso há dois anos por causa da pandemia de Covid-19, o exame será aplicado até a próxima quinta-feira, 1º de dezembro, a cerca de 350 mil alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental em todas as escolas da rede estadual e nos 184 municípios.

Em Fortaleza, cidade com maior número de estudantes aptos a participar da prova, mais de 58 mil alunos devem prestar o exame nos três dias de aplicação. O foco da avaliação, segundo a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), é medir as competências e habilidades dos estudantes para subsidiar a formulação, reformulação e o monitoramento de políticas educacionais.

De acordo com o secretário-executivo de Cooperação com os Municípios da Seduc, Marcio Brito, a edição deste ano também tem como objetivo identificar os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes. “Além de avaliar a rede, de maneira geral, nós vamos acompanhar essa trajetória recente de aprendizado dos estudantes. É um diagnóstico que servirá para realinhar as estratégias educacionais dos municípios e do Estado”, pontua.

A avaliação testa o nível de conhecimento dos estudantes nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. No primeiro dia do exame, a prova foi aplicada aos estudantes do 2º ano. Na escola de Ensino Fundamental Professor Luís Costa, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, onde cerca de 100 alunos fizeram a avaliação, o nível de comparecimento chegou a quase 100%, conforme relatou a direção da unidade de ensino.

O POVO esteve no local no fim da tarde para acompanhar a saída dos estudantes, que eram aguardados pelos pais, avós ou responsáveis. O auxiliar de serviços gerais Fábio Brito, 41, cujo filho de 7 anos é um dos matriculados na escola, disse esperar que a prova aponte caminhos para a superação dos prejuízos acumulados durante a pandemia.

“Ele [seu filho] praticamente iniciou a alfabetização em casa, então perdeu muita coisa. Agora é que está se desenvolvendo mais. A gente espera que essa prova consiga dizer como ele está indo e em que precisa melhorar porque com certeza muita coisa ele deixou de aprender nesse tempo que ficou em casa”, afirmou.

Gleice Kelviane Sousa, 8, também aluna do 2º ano, saiu da escola acompanhada do avô Raimundo Pinheiro, 63, que disse monitorar de perto a rotina escolar da neta enquanto os pais dela estão no trabalho. “Eu não só venho buscar e deixar ela aqui na escola como sempre procuro dar uma ajuda nas tarefas de casa. E muitas vezes eu nem preciso pedir porque ela mesma toma a iniciativa de fazer”.

Confiante de que fez uma boa prova, Gleice resumiu a experiência de participar pela primeira vez do Spaece: “A tia [professora] explicou para a gente procurar as respostas nos textos. Tinha fábula, tinha histórias, receitas, convites, muitas coisas que a gente gostava. Todo mundo acabou fazendo e deu tudo certo. Espero ter tirado uma boa nota”, descreveu a estudante.

Pelo cronograma da Seduc, os resultados preliminares do Spaece 2022 serão divulgados em janeiro do próximo ano. Já os indicadores consolidados devem sair em março. A partir dos dados mensurados na avaliação diagnóstica, prefeituras e o Governo do Estado irão desenvolver novas estratégias pedagógicas de maneira integrada com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes da educação básica.

