Ceará deve registrar chuvas até a próxima quinta-feira, 1°

O Ceará deve registrar chuvas, que podem ser de intensidade moderada a forte, entre esta terça-feira, 29, até a próxima quinta-feira, 1°. Segundo levantamento feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados devem ocorrer sobre o Sul e o Oeste do Estado.

Para esta terça-feira, a previsão do órgão era de que chuvas fossem registradas no período entre a tarde e à noite na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e no Sul da Jaguaribana.

Já para quarta-feira, 30, todas as macrorregiões da Unidade Federativa devem registrar precipitações, de moderadas a fortes. Os maiores acumulados tendem a acontecer nos municípios do Uul e Oeste.

Na quinta-feira, 1°, as chuvas devem seguir concentradas nessas regiões, mas a previsão é sejam reduzidas. Conforme Funceme, precipitações "são decorrentes da influência de uma ZCAS (posicionada mais ao sul do NEB), efeitos locais (temperatura, relevo e umidade), bem como do sistema de brisa".

Confira previsão da Funceme:

30/11: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e na Jaguaribana. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

A chuva deverá ocorrer no seguinte período:

Madrugada: Todas as macrorregiões.

Manhã: Todas as macrorregiões.

Tarde: Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Cariri.

Noite: Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Cariri.

01/12: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e na Jaguaribana. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

A chuva deverá ocorrer no seguinte período:

Madrugada: Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, faixa litorânea, Maciço de Baturité.

Manhã: Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, faixa litorânea, Maciço de Baturité.

Tarde: Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, Cariri.

Noite: Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, Cariri.

