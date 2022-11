Ceará amanhece parcialmente com chuvas nesta sexta-feira, 4

Partes do Ceará começaram esta sexta-feira, 4, sob chuvas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, as macrorregiões com mais precipitação foram Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. Também houve focos de chuva no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité

Na Capital, a chuva começou por volta das 3h30min, e segue pelo começo da manhã. Até o momento, a precipitação é leve.

No Sul do Estado, porém, a água veio de forma mais intensa. Em Aiuaba, o volume de chuvas até o momento foi de 96,8 mm. Crato e Granjeiro, com 81,2 e 62 mm, respectivamente, também tiveram precipitações fortes.

Os dados ainda são preliminares. Os sistemas da Funceme atualizam diariamente às 7 horas, e somente após este horário será possível ter as informações consolidadas.

As precipitações já eram esperadas pela Funceme. Segundo o órgão, a expectativa é que o tempo siga estável na maior parte do Ceará, com chuvas isoladas em pontos específicos do Estado.

