Guaramiranga tem a menor temperatura da série histórica do Ceará

Guaramiranga registrou 13.3º C na madrugada dessa quarta-feira, 2, sendo considerada a menor temperatura já registrada na série histórica de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Na madrugada dessa quarta-feira, 2, o município de Guaramiranga, localizado a 99,5 km da Capital, apresentou a menor temperatura já registrada na série histórica de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram registrados 13.3º C, sendo também considerada a menor temperatura do ano no Ceará.

Conforme informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o valor extremo se deu em decorrência da mudança na direção do vento em Tianguá e em Guaramiranga, sendo considerada de curta duração.

Além disso, houve pouca nebulosidade e vento fraco no horário, por volta de 1 hora, fatores que podem ter contribuído para maior perda de radiação.

Guaramiranga já apresentou 16.3º C, 16.2º C, 16.1º C e 16º C nos anos de 2014, 2022, 2011 e 2019, respectivamente, segundo relatório fornecido pela Funceme.

