Homem de 68 anos negocia estupro de menina de 12 em troca de cesta básica

Em setembro do ano passado, o Conselho Tutelar procurou os investigadores da Polícia Civil para informar o ocorrido no município de Beberibe

Um homem de 68 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará, em Beberibe, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em troca de cesta básica. A mãe da garota, que também foi presa, teria feito a negociação. As investigações apontam ainda que a criança era estuprada desde os quatro anos, com permissão da mãe, e que o outro filho dela, teria sido entregue a um homem também para o cometimento de abusos.

"Esse homem mantinha um relacionamento com a menina, com a anuência da mãe, e em troca esse senhor dava dinheiro e outros bens à genitora. Essa mãe tem outro filho, de 8 anos, que estava morando na residência de um indivíduos que também é investigado por abuso sexual de menores", contou a delegada Anna Scotti, titular da Delegacia Municipal de Beberibe.

O homem e a mãe foram presos de forma preventiva nesta manhã, 3, e foram apreendidos ainda um computador e um aparelho celular. Ainda em setembro deste ano, o Conselho Tutelar da região buscou os investigadores para informar o ocorrido. De acordo com as investigações, a menina era estuprada por ele há, pelo menos, três anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem nas investigações, por meio do telefone (88)3338-2590, da Delegacia Municipal de Beberibe. As denúncias também podem ser realizadas pelo número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181 (via WhatsApp).

