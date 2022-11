Caucaia terá vacinação antirrábica para cães e gatos neste mês de novembro

A Prefeitura de Caucaia promove nos dois primeiros sábados deste mês de novembro, dias 5 e 12, a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Ação ocorre por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em diferentes pontos da cidade. Vacinação é gratuita.

O dia "D" de vacinação estadual, será no próximo dia 5, e contará com 88 locais distribuídos entre as áreas da Grande Jurema e Centro.

Já em 12 de novembro, a imunização dos animais deve ser realizada em 47 locais, entre a área litorânea e a zona rural (Capuã, Genipabu, Primavera, Sítios Novos e Catuana).

A vacinação é a única forma de prevenção contra a raiva – uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade. Em Caucaia, a ação está prevista para ocorrer das 8 às 17 horas em ambos os dias.

De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão da raiva ocorre quando os vírus da raiva existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo pela pele ou por mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.

Os sintomas da raiva humana só começam a aparecer quando o vírus chega ao cérebro. Esse período é de aproximadamente 45 dias após infecção. Os primeiros sintomas são parecidos com os sintomas da gripe, como: mal-estar geral, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa e irritabilidade.

Conforme o desenvolvimento da doença, sintomas relacionados com a função cerebral começam a aparecer, como ansiedade, confusão, agitação, comportamento anormal, alucinações e insônia. Já no animal, são comuns sintomas como dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento e de hábitos alimentares, e paralisia das patas traseiras.

Confira todos os locais de vacinação antirrábica:

1 - Sede e Grande Jurema

2 - Área Litorânea e Zona Rural

Serviço



Caucaia promove vacinação antirrábica para cães e gatos



Data: Dias 05 e 12 de novembro

Horário: 8 às 17 horas



