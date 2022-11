Suspeito de baixar pornografia infantil em Sobral é preso

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 3, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), acusado de baixar e armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

Os policiais civis cumpriram o mandado de busca e apreensão, expedido pelo 5º Núcleo da Regional de Custódia e Inquérito. As investigações, que se iniciaram na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, também tiveram apoio do Núcleo de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPJGV).

“Ao chegarmos no local, tratava-se de um comércio, e, nos fundos, foi constatado que um dos indivíduos, sócio-proprietários do estabelecimento, estava baixando conteúdo pornográfico infantil. Na ocasião, foi dada voz de prisão. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça”, informou a DDM de Sobral.

No imóvel, um computador, 37 CDs, seis pendrives, seis HDs e um celular foram apreendidos e já estão sendo encaminhados à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O alvo é suspeito de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, o que constitui crime segundo o Artigo 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

