Polícia pede ajuda da população para localizar homem que está foragido há 20 dias

Alan Cléber Nascimento dos Santos é suspeito do crime de moeda falsa e fugiu da sede da Polícia Federal em Fortaleza no dia 27 de abril

Um suspeito do crime de moeda falsa está foragido da Polícia Federal (PF) há mais de 20 dias. Com isso, a corporação conta com o apoio da população para localizar Alan Cléber Nascimento dos Santos, de 24 anos, foragido desde o último dia 27. Alan foi preso em flagrante no dia 26 de abril, no bairro Granja Portugal, e fugiu da sede da PF logo após audiência de custódia.

A Justiça Federal autorizou "a divulgação à imprensa, pela Polícia Federal, de imagem do referido investigado, com o intuito de viabilizar a sua localização e dar cumprimento à ordem de prisão".

O homem fugiu da sede da PF em abril e ainda não foi localizado (Foto: Divulgação/PF)



Segundo a PF, houve diligências de cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 17, no bairro Mucunã, em Maracanaú. Outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos no dia 9 de maio.

As medidas foram deferidas após representação em inquérito policial, sendo também deferida pela Justiça Federal a divulgação de imagem do suspeito, com objetivo de facilitar sua recaptura e cumprimento da lei penal. As buscas resultaram na apreensão de mídias digitais, aparelhos celulares e documentos.

Denúncias

A população pode colaborar com a recaptura do foragido por meio dos telefones do plantão da PF:

(85) 3392 4916

(85) 3392 4934

(85) 3392 4924

ou pelo e-mail: [email protected].



