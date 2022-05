PF cumpre mandados em busca de informações sobre preso que fugiu após audiência de custódia

Quatro mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta segunda-feira, 9, em Fortaleza e Maracanaú, para buscar informações que levem à localização de um homem que fugiu da sede da Polícia Federal no dia 27 de abril. O suspeito havia sido preso em flagrante pelo crime de moeda falsa. As medidas foram deferidas após representação em Inquérito Policial.



Participam da operação 40 policiais federais, atendendo os pedidos de busca e apreensão expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal. As buscas resultaram no levantamento de informações e na captação de mídias digitais, aparelhos celulares e documentos.

No último 26 de abril, as investigações de crime de moeda falsa resultaram no flagrante e na prisão de um homem de 24 anos de idade no bairro Granja Portugal. O preso, no entanto, fugiu da sede da PF logo após audiência de custódia no dia 27. De acordo com o órgão de segurança, o trabalho realizado nesta segunda tem como objetivo levantar dados para a recaptura do foragido, através de informações de familiares e dos vínculo do foragido com terceiros, os quais também podem ser investigados pelo favorecimento na fuga.

Segundo a PF, as investigações ainda estão em curso, agora com análise do material apreendido. O homem poderá responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de moeda falsa, artigo 289 § 1º do Código Penal, que prevê penas de 3 a 12 anos de reclusão. Outros suspeitos podem responder por crime de favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal, que prevê penas de até seis meses e multa.

