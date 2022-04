Preso foge da sede da Polícia Federal em Fortaleza

A Polícia Federal confirmou a fuga e informou que estão sendo adotadas "todas as providências" para a recaptura

Um preso fugiu da sede da delegacia da Polícia Federal localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza. O caso foi registrado na última quarta-feira, 27.



Na ocasião, houve buscas pelo fugitivo. A Polícia Federal confirmou a fuga e informou que estão sendo adotadas "todas as providências" para a recaptura. Assim como as providências disciplinares e de investigação em inquérito policial.

O nome do fugitivo e as circunstâncias da fuga do prédio da PF não foram divulgadas.

