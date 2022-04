Receita apreende R$ 1 mil em cédulas falsas no Aeroporto de Fortaleza

Quantia estava escondida em uma encomenda postal na unidade dos Correios do terminal aeroportuário. Dinheiro teria como destino final o estado do Pará

A Receita Federal (RF) apreendeu R$ 1 mil em cédulas falsas no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesta quarta-feira, 13. O dinheiro estava escondido em uma encomenda postal que foi interceptada pela fiscalização do órgão na unidade dos Correios localizada dentro do terminal aeroportuário. As notas falsas tinham sido enviadas do Rio de Janeiro e tinham o Pará como destino final.

A apreensão foi realizada durante fiscalização de rotina da Divisão de Vigilância e Repressão (Dire-P03), da 3ª Região Fiscal da Receita Federal. Após a interceptação, o dinheiro falso foi entregue às autoridades policiais do Estado, que irão investigar a origem da fraude para descobrir os autores do crime.

O Código Penal Brasileiro prevê que, aquele que "falsificar, fabricar ou alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro" está sujeito a multa e prisão de três a 12 anos.

A última apreensão de dinheiro falsificado no Aeroporto de Fortaleza havia sido registrada em fevereiro deste ano, quando um passageiro natural de Camarões, país da África Central, foi preso em flagrante pela com cerca de R$ 1,2 milhão em notas falsas. De acordo com a Polícia Federal, ele transportava um pacote com cerca de 12 mil cédulas de R$ 100 cada.

