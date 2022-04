Camilo: "Maior dificuldade na segurança pública é que agiram de forma a desorganizar"

Prestes a deixar o cargo de governador do Ceará, Camilo Santana (PT) afirma que a maior dificuldade que enfrentou em sete anos na área de Segurança Pública do Ceará "foram as pessoas que sempre torceram contra". "As pessoas que sempre agiram de forma a desarticular e desorganizar, estimulando motins, estimulando sempre de forma desonesta", disse durante inauguração da primeira etapa do Centro Integrado de Segurança Pública. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 1º.

Sem citar nomes, o chefe do Executivo estadual enfatizou que seu maior desafio "foi exatamente algumas pessoas tentando desarticular; torcendo para que quanto pior, melhor". "Sempre digo que é importante existir a oposição. Pra fazer as reflexões, pra fazer as críticas, mas também pra fazer as sugestões, colaborar. Eu acho que esse é o espírito da boa política", contemporizou.

Ainda questionado em entrevista coletiva sobre as dificuldades em gerir a segurança cearense, Camilo apontou que "um desafio enorme também na relação com o Governo Federal. Para ele, os problemas da segurança pública precisam ter uma coordenação nacional.

Isso porque, segundo ele, a violência se dá por causa do tráfico de drogas. "O Brasil não é produtor de drogas, a droga entra pelas fronteira, que são responsabilidade do Governo Federal", analisou. Nesse sentido, Camilo afirma que 99% dos problemas recaem sobre o polo do governo estadual. "Estamos agarrados com o problema, procurando superá-lo, investindo, integrando, com diálogo, com ações de prevenção. Onde eu estiver, irei procurar colaborar e trabalhar pra garantir mais segurança à população do estado do Ceará", concluiu.

