No que o governo Camilo Santana foi bem e no que foi mal? Jogo Político #179

O governador Camilo Santana (PT) renunciará ao fim desta semana para ser candidato a senador. Ele transmitirá o cargo à vice-governadora Izolda Cela (PDT). Fora sete anos e três meses atribulados, com ataques de facções, motim de policiais, pandemia, seca e crise econômica. Ao mesmo tempo, na política do Ceará, o governador teve paz. Na economia, obteve bons resultados mesmo em momentos complicados. Na educação, o Ceará seguiu na sequência de bons indicadores. Na segurança, o ciclo foi marcado por altos e baixos e segue o calcanhar de Aquiles do projeto governista. Qual o balanço do governo Camilo? No que acertou? Onde estão as falhas? Este é o tema do Jogo Político #179. Ouça abaixo:

Participam do Jogo Político a coordenadora de Impresso do O POVO, Tânia Alves, o editor-chefe de Opinião, Guálter George, e o editor e colunista de Política, Érico Firmo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags