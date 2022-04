Em último dia como governador, Camilo Santana inaugura Centro Integrado de Segurança Pública

Primeira etapa do CISP teve investimento de quase R$ 74 milhões. Quando pronto, local abrigará seis núcleos da Segurança do Ceará. Nova sede dos Bombeiros e Centro de Convivência estão prontos

A primeira etapa do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 1° de abril. No encontro das avenidas Aguanambi e Borges de Melo, o equipamento construído teve investimento inicial de R$ 73.986.520,28 provenientes do Tesouro do Estado. A inauguração é um dos últimos atos de Camilo Santana (PT) como governador do Ceará antes de renunciar ao cargo para se candidatar ao Senado.

O Centro será composto por seis núcleos de comando: a SSPDS, a Polícia Militar (PMCE), a Polícia Civil (PCCE), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE), o Centro Integrado de Inteligência, o Centro de Convivência e uma interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Ao reunir toda a estrutura de Segurança em um só local, o Estado busca ganhar em eficiência administrativa, operacional e logística.

"Nessa etapa, estão entregues o Centro de Convivência e a sede do Comando Geral dos Bombeiros. Será feita uma mudança gradual, porque a segurança pública não pode parar", explica Sandro Caron, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. "Facilitará a integração e não tenho dúvidas de que teremos resultados não só a partir dos próximos meses, mas um resultado de melhora nos próximos vinte, trinta anos", enfatiza.

Caron entende que "o Ceará é uma referência em investimento" em Segurança Pública. Segundo ele, o Estado recebeu nos últimos meses visitas de delegações de 14 estados brasileiros para conhecer os recursos empregados pela pasta.

"Será o mais moderno e mais completo centro integrado de segurança do Brasil para oferecer o que há de melhor pro nossos profissionais com um único objetivo: trabalharem pra garantir mais segurança", destaca o chefe do Executivo estadual. O governador assinou a ordem de serviço para as obras em janeiro de 2021. Segundo ele, os quatro prédios restantes estão em fase avançada e devem estar prontos nas próximas semanas.

Para a vice-governadora Izolda Cela, a área "precisa de uma atenção permanente e perseverante". "São investimentos nas diversas áreas para o serviço chegar melhor; tanto valorização pessoal como também equipamentos e recursos dos mais qualificados pra dar melhores condições de trabalho e de ação", aponta.

Vizinho à Base Aérea de Fortaleza e à sede da Polícia Federal, o conglomerado utiliza o terreno do Quartel do Comando da Polícia Militar e ainda inclui serviços de urbanização e paisagismo, academia ao ar livre, pista de cooper, brinquedopraça e areninha, entre outras estruturas de acesso e circulação.

