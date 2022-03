Ex-secretária de Camilo, Nicolle Barbosa se filia ao União Brasil, comandado por Capitão Wagner

A empresária Nicolle Barbosa oficializou, nesta quarta-feira, 30, sua filiação ao União Brasil no Ceará. No estado, a legenda é comandada pelo deputado federal licenciado e pré-candidato ao governo cearense, Capitão Wagner (UB). No Ceará, Barbosa atuou como secretária de Desenvolvimento Econômico (SDE) na gestão do governador Camilo Santana (PT), passando depois a assumir a presidência da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Nas eleições de outubro, Nicolle deve concorrer ao cargo de deputada estadual. Em 2018, a empresária foi candidata a deputada federal, mas não se elegeu, obtendo 17.847 votos. Barbosa estudou Direito e Administração de Empresas. Líder empresarial, foi diretora e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Ceará (Sindigráfica) entre os anos de 2005 e 2010, diretora e presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC) entre os anos de 2010 e 2014. Também atuou como presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica no Ceará (Abigraf/CE) e vice-presidente do Sindigráfica.

Em reportagem do jornalista Henrique Araújo, a ex-secretária comemorou a filiação e agradeceu ao pré-candidato pelo convite. “Hoje sou eu que estou aqui, na sua frente, em público, ofertando o meu apoio, da minha contribuição à sua pré-candidatura e ao seu plano de governo”, afirmou.

No Ceará, o União Brasil tem como vice-presidentes a deputada estadual Fernanda Pessoa e o deputado federal Heitor Freire. O também deputado federal Danilo Forte ocupa a 1ª Secretaria da sigla. O empresário Igor Macedo de Lucena é o terceiro vice-presidente. A formação aconteceu após Wagner ganhar a disputa pela direção do partido com o senador Chiquinho Feitosa.

