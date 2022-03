Sargento Reginauro é chamado à CPI do Motim e reage: "Não temos o que temer"

Em nota, o vereador destaca que, no seu entendimento, a CPI "não tem razão de existir"

O vereador de Fortaleza Sargento Reginauro (União Brasil) foi chamado a comparecer na CPI do Motim, na condição de convidado, e se disse tranquilo com o chamado. Em nota, o vereador se colocou à disposição do colegiado para quaisquer esclarecimentos.

"Desde quando a CPI foi iniciada na Casa [Assembleia Legislativa do Ceará] já nos colocamos à disposição, através do deputado Soldado Noelio, que é membro da Comissão. Desde então, prestamos todo e qualquer esclarecimento sobre o tema, já que não temos o que temer ou esconder, logo nosso empenho é em buscar soluções", diz Reginauro por meio de nota.

O vereador é ex-presidente da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), que teve os sigilos bancários quebrados pela CPI. A comissão investiga se associações militares financiaram as paralisações de 2011-2012 e 2020. De acordo com o relator, deputado Elmano Freitas (PT), os indícios apontam que houve participação.

Ainda na nota, o vereador destaca que, no seu entendimento, a CPI "não tem razão de existir", e completa: "Nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os deputados tenham sobre algo que é público e que, na nossa visão, não precisaria de uma Comissão Parlamentar para apurar, especialmente porque o Ministério Público já tem processo em andamento acerca do tema."

"Contudo, percebe-se desnecessidade de a Assembleia Legislativa do Ceará se empenhar em uma matéria que não é de sua competência, pois estão em questão recursos privados e não públicos", finaliza.



A oitiva está marcada para a próxima quarta-feira, 6, às 14h30min. Um dia antes, na terça, a comissão recebe o policial Cleyber Barbosa Araújo, atual presidente da APS.

