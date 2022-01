Próximo trimestre tem 40% de chance de chuvas acima da média no Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na manhã desta quinta-feira, 20, a previsão para as chuvas nos meses de fevereiro, março e abril no Ceará. Os dados divulgados apontam para um cenário positivo, com chuvas acima da média no Estado. Os estudos feitos em parceria com institutos internacionais apontam 40% de chance para precipitações acima da média histórica; 40% para chuvas dentro da normalidade no período e 20% abaixo da média.

De acordo com o Presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, as quantidades de chuvas podem variar dependendo da região do Estado. “É natural que mesmo em um ano com essas probabilidades (positivas) apareçam algumas áreas com chuvas abaixo da média. É ficar atento ao monitoramento. Nosso prognóstico é de baixo-curto prazo”, explica Martins.

No evento de divulgação, além do prognóstico para o próximo trimestre, foram apresentados os dados atuais do mês de janeiro, até o dia 18. Também com números positivos. “Temos que considerar que ainda faltam 13 dias para a finalização (do mês) e já tem áreas na categoria acima da média. Ibiapaba, litoral de Fortaleza, litoral do Pecém e maciço do Baturité estão acima da média”, afirma Eduardo Sávio Martins.

