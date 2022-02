Chove em 30 municípios no Ceará e previsão é de chuvas de franca intensidade

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 30 municípios no Ceará, com destaque para Redenção e Porteiras, com 24,8 milímetros e 17 mm, respectivamente. Em Fortaleza, os postos da Funceme não registraram precipitações.

O meteorologista da Funceme, Vinícius de Oliveira, diz que a previsão para o Estado nesta quarta-feira indica alta probabilidade de chuva na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e no norte do Sertão Central e Inhamuns, principalmente no período da tarde e noite. Na região do Cariri, as chuvas devem se concentrar à noite. Para quinta e sexta-feira, a tendência é a mesma, com chuva isolada, passageira e de fraca intensidade nas mesmas regiões descritas para quarta-feira.

Cidades com mais chuvas nesta quarta-feira (23/02)

Redenção 24,8 mm

Porteiras 18 mm

Aiuaba 15 mm

General Sampaio 14 mm

Meruoca 13 mm

Barreira 12,4 mm

Palmácia 11,3 mm

Previsão de fevereiro a abril no Ceará

O prognóstico climático divulgado pela Funceme para os próximos três meses indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média. De acordo com a Fundação, o cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas e dos resultados de modelos numéricos de previsão.



Em relação ao mesmo período do ano passado, a expectativa para esse recorte de 2022 é mais otimista, já que, em 2021, a maior probabilidade era de precipitações abaixo da média, o que acabou se confirmando ao final do período de três meses.

