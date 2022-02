Chuva, alagamento e engarrafamentos em Fortaleza nesta sexta-feira

Lentidão no trânsito é identificada em diferentes bairros da Capital

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística (Funceme), em Fortaleza, até as 8h02min desta sexta-feira, 25, choveu apenas 12,6 mm. Mas a manhã na Capital tem sido de alagamento em algumas vias e muito engarrafamento. São registrados congestionamentos em vias centrais no bairro Aldeota e também na rodovia de acesso à Região Metropolitana, a BR-116.

Na avenida Heráclito Graça, no Centro, ponto tradicional de alagamento, o trânsito chegou a ficar interrompido. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o fluxo já foi normalizado.

Na avenida Sebastião de Abreu, no Cocó, motoristas relatam à Rádio O POVO CBN lentidão causada pelo estreitamento das faixas, em decorrência de área alagada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags