Fim de semana do Carnaval deverá ter chuvas fracas a moderadas no Ceará

A faixa litorânea e as regiões do Cariri, Sertão Central e Ilhamus devem receber os maiores volumes de chuva durante o fim de semana

De acordo com os dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 46 municípios nesta sexta-feira, 25. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 25, sábado, 26, e domingo, 27, é de chuvas isoladas (fracas e moderadas) em todas as macrorregiões do Estado.

Até o momento da publicação desta notícia, Fortaleza acumulava 44 ml de chuva.

Um dos principais volumes são esperados na faixa litorânea e no sul do Estado, sobretudo na macrorregião do Cariri, no sul do Sertão Central e Ilhamus.

"De forma geral, os registros devem ocorrer em decorrência de áreas de instabilidade", afirmou a Fundação.

