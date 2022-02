Polícia recupera restos humanos em praia de Sydney após ataque de tubarão

A polícia australiana informou, nesta quarta-feira (16), ter recuperado de restos humanos no mar após um ataque de tubarão a um banhista em uma praia de Sydney.

Este foi o primeiro ataque fatal de tubarão não provocado nesta cidade desde 1963. As autoridades fecharam as praias próximas por 24 horas enquanto patrulhavam em busca de possíveis predadores.

Uma testemunha, que pescava em algumas rochas próximas, disse à emissora nacional ABC que viu um homem em roupa de mergulho sendo arrastado para o fundo do mar por um grande tubarão na praia de Little Bay (leste de Sydney).

"Quando submergiu, havia muitas manchas", disse a testemunha. "Foi algo horrível. Ainda estou tremendo", acrescentou ao descrever o ataque, que durou vários segundos.

"Continuo vomitando. Foi muito, muito desagradável", confidenciou à ABC. "Ele tinha saído para nadar aproveitando o dia, e o tubarão tirou sua vida", lamentou.

A polícia de Nova Gales do Sul indicou que agentes especializados que investigam o ataque encontraram restos humanos nas águas. "Uma investigação sobre as circunstâncias da morte do nadador está em andamento, e Little Bay Beach foi fechada enquanto a polícia continua vasculhando a área".

Os serviços de emergência de Nova Gales do Sul enviaram um helicóptero de resgate e quatro ambulâncias, depois de serem alertados sobre o ataque de tubarão.

"Infelizmente, essa pessoa sofreu ferimentos horríveis como resultado do ataque e não havia nada que os paramédicos pudessem fazer na chegada ao local da tragédia", disse Lucky Phrachanh, inspetor de ambulâncias.

O governo local de Randwick fechou suas praias por 24 horas, colocando placas de alerta pedindo ao público que fique longe enquanto "procedimentos de rotina" são realizados após um ataque mortal de tubarão.

Salva-vidas também patrulhavam as praias em busca de mais tubarões, acrescentou.

"Normalmente, Little Bay é um lugar bonito e calmo que as famílias gostam", disse o prefeito de Randwick, Dylan Parker.





