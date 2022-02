Óleo nas praias: municípios do Litoral Oeste devem ficar alerta para manchas

Seis novas praias cearenses registraram manchas de óleo desde a última sexta-feira, 11, de acordo com boletim da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema) divulgado nesta segunda-feira, 14. As novas praias atingidas são: Iparana (Caucaia); Tremembé, Praia das Pedrinhas e Baleia (Itapipoca); Emboaca e Mundaú (Trairi).

No total, 60 das 155 praias do Estado foram atingidas desde o reaparecimento das manchas de óleo a partir de janeiro deste ano. Na última sexta-feira, 11, o município de Paracuru informou que 22 praias foram atingidas pelas manchas, mas o número de ocorrências foi reajustado pela gestão municipal para 11, em função das nomenclaturas locais.

No boletim, assinado pelo titular da Sema, Artur Bruno, e outros gestores, a secretaria informa que houve diminuição de casos de manchas de óleo em Fortaleza e no Litoral Leste. O órgão enfatiza, contudo, que os municípios do Litoral Oeste precisam estar em alerta em relação ao monitoramento de suas praias, pois pode haver mais resquícios sendo levados pelas correntes em direção aos municípios.

Eduardo Lacerda Barros, coordenador científico do Planejamento Costeiro e Marinho do Ceará, pondera que a faixa litorânea em que os gestores devem estar mais alertas para o aparecimento de manchas fica entre os municípios de Amontada e Barroquinha, no Litoral Extremo Oeste do Estado. O monitoramento acontece por meio de planilha online com os representantes dos municípios.

Fortaleza e Região Metropolitana

Em Fortaleza, a limpeza nas praias atingidas acontece continuamente desde o dia 2 de fevereiro, por meio de equipe da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), especializada na limpeza da orla da Capital. Houve casos de reaparecimento nas praias de Sabiaguaba e do Futuro. Na Região Metropolitana, Caucaia e São Gonçalo do Amarante também realizam ações de limpeza das praias.

O órgão ressaltou que a Coordenação Geral de Emergências Ambientais do Ibama deslocou, na última sexta-feira, a aeronave Poseidon para o Ceará, com intuito de realizar o monitoramento da costa cearense, para verificar a presença de óleo na superfície do mar. O veículo é equipado com diversos sensores especializados para detecção de óleo no mar. Até esta segunda, o Ibama não detectou óleo durante o sobrevoo, conforme o boletim da Sema.

A Sema cobra que a limpeza das praias atingidas seja realizada da forma mais breve possível pelos municípios, pois a desova de tartarugas está acontecendo e é essencial evitar o contato dos animais com o material. A secretaria orienta que, caso encontrados, os animais sejam devolvidos para o mar. Em caso de tartarugas vivas, mortas ou ninhos, deve-se entrar em contato com o Instituto Verdeluz, por meio dos números (85) 99690 1269 ou (85) 99914 4318.

Caso as tartarugas sejam encontradas já oleadas, o contato deve ser feito com a ONG Aquasis, por meio do número (85) 99800 0109. Se manchas de óleo forem encontradas, o nome da praia, a data do avistamento e fotos do local devem ser informados para a pasta. A intenção é manter um controle das manchas, permitindo um mapeamento e entendimento da magnitude do possível novo derrame de óleo. O e-mail para contato é o cientistachefesema@gmail.com.

As autoridades ambientais informam que, caso alguém entre em contato com óleo, a pele deve ser lavada com urgência com água e sabão. É importante, segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), evitar as praias em que foram encontradas amostras do piche.



Veja lista das praias atingidas

1. Setor 1 (Litoral Leste) Aracati – Praia do Cumbe, Praia de Canoa Quebrada, Praia de Majorlândia, Praia de Quixaba, Praia de Fontainha e Praia da Lagoa do Mato;

2. Setor 1 (Litoral Leste) Fortim - Praia Canoé e Praia do Forte;

3. Setor 1 (Litoral Leste) Beberibe - Praia do Parajuru e Prainha do Canto Verde;

4. Setor 1 (Litoral Leste) Cascavel - Barra Nova, Barra Velha, Águas Belas e Caponga;

5. Setor 2 (Fortaleza e Região Metropolitana) Aquiraz - Porto das Dunas, Praia do Japão, Prainha, Praia da Marambaia, Praia Bela, Praia do Presídio, Praia do Iguape, Praia do Barro Preto e Praia do Batoque;

6. Setor 2 (Fortaleza e Região Metropolitana) Fortaleza – Praia da Abreulândia, Praia da Sabiaguaba, Praia do Futuro, Praia do Cais do Porto/Serviluz, Praia da Leste Oeste/Formosa e Praia da Barra do Ceará;

7. Setor 2 (Fortaleza e Região Metropolitana) Caucaia – Praia do Cumbuco, Praia do Cauípe, Praia do Icaraí, Praia da Tabuba e Iparana;

8. Setor 2 (Fortaleza e Região Metropolitana) São Gonçalo do Amarante – Praia da Taiba, Praia do Pecém, Praia de Barramar e Praia da Colônia;

9. Setor 3 (Litoral Oeste) Paracuru * – Praia do Quebra Mar, Praia Pau Enfincado, Praia do Vapor, Praia de Piriquara, Praia da Pedra Rachada, Praia do Canto, Praia das Almas, Praia da Boca do Poço, Praia do Ronco do Mar, Praia da Munguba/Farol e Praia da Barra;

10. Setor 3 (Litoral Oeste) Paraipaba – Praia de Lagoinha, Praia do Porto Velho, Praia do Capim Açú;

11. Setor 3 (Litoral Oeste) Trairi – Praia de Cana Brava, Praia de Guajiru, Praia da Emboaca, Praia de Flexeiras e Praia de Mundaú;

12. Setor 3 (Litoral Oeste) Itapipoca - Praia de Tremembé, Praia das Pedrinhas e Praia da Baleia.

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Ceará

