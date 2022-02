Homem flagra momento exato da queda de um raio em Minas Gerais; veja vídeo

Um homem gravou o momento exato que um raio caiu na cidade de Juruaia, no Sul de Minas Gerais. Douglas de Freitas Rodrigues, de 34 anos, estava filmando a chuva por volta de 18h40 na última segunda-feira, 15, quando foi surpreendido pelo raio.



Morador do bairro Mirante, Douglas relatou ao jornal Correio Braziliense que estava filmando a chuva na janela do quarto quando se assustou com o barulho do raio.

"Estava começando a chover, porém estava relampeando muito e muitas trovoadas. Aí fui gravar pra mandar para o meu sobrinho, quando do nada deu esse estouro enorme. No impulso, saí correndo, pois achei que deveria cair mais”, contou o morador.

Douglas disse ainda que seus pais também se assustaram. Segundo ele, não houve danos nas fiações elétricas no bairro. De acordo com uma nota do Grupo de Eletricidade Atmosférica, enviada ao Correio Braziliense, houve 599 raios entre 16h e 23h59 da terça-feira,15, no entanto, 217 tocaram o solo.

