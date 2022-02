Incêndio consome casa no bairro Jangurussu e deixa feridos

Com seis cômodos atingidos pelas chamas, incêndio deixou a família desabrigada e sendo mantida com ajuda dos vizinhos; Corpo de Bombeiros impediu que o fogo se alastrasse para outras casas

Uma casa localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foi tomada pelas chamas durante um incêndio que ocorreu na madrugada do último sábado, 12. Segundo testemunhas, o motivo teria sido a explosão de um celular carregando a bateria e conectado a uma tomada.

Conforme uma vizinha da família afetada pelo incêndio, o fogo teve início por volta das 3h30min. Na ocasião, quase todo o telhado do imóvel desabou, deixando três pessoas feridas. Uma das vítimas teve queimaduras de segundo grau nos braços.

Durante a ocorrência, o proprietário do imóvel não foi afetado, mas acabou se machucando ao quebrar uma das janelas da residência para resgatar a filha, que dormia em um dos cômodos. A criança também teve queimaduras.

Ambos dispensaram atendimento médico, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE). O órgão informou que toda a instalação elétrica do local queimou e, caso a equipe não tivesse chegado ao local rapidamente, outras residências no entorno também poderiam ser atingidas pelas chamas. Apesar do relato dos moradores sobre a origem do fogo, a causa oficial do incêndio será determinada por uma perícia.

A casa teve seis cômodos atingidos pelo incêndio. O fogo consumiu roupas, móveis, eletrodomésticos e documentos, e os moradores estão sendo mantidos com o auxílio dos moradores próximos. Segundo a vizinha, a família tem passado os dias sob uma árvore, em frente à casa, e conta com o apoio dos vizinhos para ter onde dormir. A Defesa Civil foi acionada pelo CBMCE e compareceu ao local no dia seguinte à ocorrência, fornecendo uma cesta básica, colchonetes e lençóis para as vítimas.

