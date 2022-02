Mulher é morta a facadas por ex-companheiro em Fortaleza

Uma mulher foi vítima de feminicídio na noite desse domingo, 13, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. A vítima teria sido assassinada a facadas por seu ex-companheiro. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Maria da Paz Soares Rodrigues de Sousa, de 30 anos. A empregada doméstica faleceu na madrugada desta segunda-feira, 14. Após praticar a violência, o homem fugiu do local do crime. De acordo com a PCCE, investigações já estão sendo realizadas para capturar o suspeito.

