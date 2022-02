Idoso é preso acusado de atos libidinosos na frente de crianças em Orós

Homem de 69 anos foi preso na cidade de Orós, no interior do Ceará, após praticar atos com conteúdo sexual na frente de quatro crianças menores de 10 anos. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil para proteger a identidade das vítimas.

De acordo com a investigação da Delegacia Municipal de Orós, as vítimas eram aliciadas com presentes. O idoso teria aproveitado a proximidade com as crianças, já que eram vizinhos, para praticar o crime.

O homem foi localizado nessa sexta-feira, 11, e preso. Ele já tinha passagem pela Polícia por crimes contra a dignidade sexual.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda para (88) 3584.1808 da Delegacia Municipal de Orós. O sigilo e o anonimato são garantidos.



