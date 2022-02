Incêndio atinge Mercado Central de Iguatu

Fogo se originou em um dos boxes do mercado. Causas do fogo ainda não foram definidas

Um incêndio atingiu o Mercado Central de Iguatu, município a 389 km de Fortaleza. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira, 11. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE), o fogo no local já está controlado. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Sobre o assunto Bombeiros resgatam cobra que estava dentro de motor de motocicleta em Tauá

Câmara aprova MP que cria programa habitacional para policiais

Por veto do Corpo de Bombeiros, partida entre Náutico e Fortaleza não terá presença de público

Veja quais pontos da orla de Fortaleza estão próprios para o banho neste fim de semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ações para conter as chamas ocorreram entre 20h40min a 21h15min desta sexta. O fogo teria se originado em um dos boxes do mercado, onde se vende alimentos.

Segundo os Bombeiros, ainda não se sabe o que deu origem ao fogo. Entre as hipóteses está pane elétrica e a combustão por gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha,

O fogo já foi controlado. Conforme comunicado ao O POVO, para conter as chamas, foram utilizados cerca de 500 litros de água.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags