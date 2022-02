PE: ladrão tenta roubar moto, é atingido por capacete, cai e foge a pé

Uma tentativa de assalto foi frustrada de forma curiosa na última quinta-feira, 10. Em Jaboatão dos Guararapes (PE), após roubar uma moto, o criminoso foi atingido por um capacete, e acabou fugindo do local a pé.

O caso foi flagrado por câmeras de segurança próximas ao local do crime. Nas imagens, é possível ver o assaltante a bordo da moto que havia acabado de roubar. A vítima foi um mototaxista que trabalhava na região. Outro mototaxista, então, avista o assaltante se aproximando. O colega da vítima atira um capacete em direção ao criminoso, e acerta o "projétil".

Atordoado pelo golpe, o assaltante vai ao chão junto à moto. Ele se levanta e tenta sacar uma pistola guardada dentro da calça, momento em que as pessoas próximas fogem correndo. Mesmo armado, porém, o ladrão desiste do crime. No final do vídeo, ele é visto correndo pela rua, a pé.

Ao site Uol, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia de Jaboatão, responsável pela área, não recebeu Boletim de Ocorrência sobre o episódio.

Vídeo: assaltante desiste de crime após ser derrubado por capacete

Ladrão tenta roubar moto, é atingido por capacete, cai e foge a pé: https://t.co/Rmh9S2EJKN pic.twitter.com/nA0vPzl9Hb — O POVO (@opovo) February 14, 2022

