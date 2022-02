Mais 68 novas escolas: Camilo anuncia a expansão do ensino integral no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou nesta sexta-feira, 11, a ampliação de unidades de educação feita pelo Governo do Ceará, assim como o aumento do número total de escolas da rede. No total serão 68 novas escolas de tempo integral no Ceará. O lançamento foi realizado em uma cerimônia, às 9h30min, no Centro de Eventos do Ceará. O evento também contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela e da secretária da Educação, Eliana Estrela.

Em seu discurso, o governador informou que a violência não se resolve só com Polícia, mas que a educação tem um papel importante em relação à prevenção. "A escola de tempo integral protege a nossa juventude. Faz com que os jovens tenham três refeições e no segundo período garante curso, esporte, aprendizado de uma nova língua aos jovens”, argumenta o governador.

“Eu fico arrepiado quando vejo a meninada fazendo programação, atuando na reciclagem de materiais, em massoterapia, design. (...) A gente gosta de ver nossos alunos crescendo, passando em cursos de Medicina, Engenharia e Direito. Antigamente só quem tinha direito era o filho do rico, hoje, não. A gente precisa dar oportunidades iguais a todos. Esse é o papel do Estado”, conclui Camilo.



