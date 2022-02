Assembeia aprova gratificação de 33% para secretários escolares e assessores financeiros

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou, nesta quarta-feira, 9, o projeto de lei do Executivo que prevê a criação de uma gratificação 33% para assessores financeiros e secretários escolares da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). A proposta foi anunciada no final de janeiro pelo governador Camilo Santana (PT), durante live semanal realizada em suas redes sociais.

A mensagem foi proposta no projeto de lei 07/2022 que dispõe sobre a extinção de 1.472 cargos comissionados e a criação de 1.811. De acordo com o líder do governo, Dep. Júlio César Filho (Cidadania), os parlamentares trabalharam para dar celeridade ao PL a fim de reconhecer o trabalho realizado pela categoria.

Sobre o assunto Profissionais da Educação de Fortaleza encerram paralisação após garantia de reajuste

Piso dos professores: entenda o papel de Bolsonaro, prefeitos e governadores no reajuste

Camilo envia projeto para pagar aos professores repasse bilionário do antigo Fundef

Projeto para reajuste adicional de 22,24% aos professores avança na Câmara

Durante live, Bolsonaro afirma que 'tem dinheiro' para reajuste de professores

Bolsonaro oficializa reajuste de 33,24% para professores

Professores de 15 cidades do Ceará já garantiram reajuste salarial de 33,24%; veja lista

Reajuste de 22,24% para professores de Fortaleza é aprovado em comissões; votação retoma próxima quarta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O objetivo é ampliar o quadro de professores nas escolas e Centros Cearenses de Idiomas (CCI). É mais um investimento na área da educação no estado para aumentar o quadro de pessoal da área de ensino e garantir um atendimento pedagógico de excelência e qualidade", ressaltou o parlamentar.

A proposta foi enviada aos deputados na mesma semana em que foi estipulado o novo Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Com o reajuste de 33,24% anunciado no dia 27 de janeiro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o piso para 2022 será de R$ 3.845,63. Até o momento, o governo estadual não apresentou uma proposta de correção para o professores da rede estadual de ensino.