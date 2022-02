Servidores da Seduc pedem conclusão de análise do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações

Pedido de conclusão aconteceu na aconteceu na Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag) na manhã desta terça-feira, 8

Servidores administrativos da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) reivindicaram na manhã desta terça-feira, 8, a conclusão da análise do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR). A reivindicação, que reuniu dezena de funcionários, aconteceu na Seduc e na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag).

A proposta, que vai beneficiar cerca de 1.300 profissionais, foi construída em conjunto entre a Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Asseec) e Sindicato Apeoc. Durante evento na Seduc em novembro do ano passado, o Governo do Estado prometeu que o projeto seria enviado ao plenário da Assembleia Legislativa até o término de 2021, mas continua na Seplag, segundo informações da presidente da Asseec, Rita Gomes.

"O governador assinou no dia 30 de novembro mais de 21 secretarias no seu plano de carreira e nós permanecemos no seu regime geral. Na palavra dele, ele falou que estava assinando nosso plano, mas o nosso processo ainda está na Seplag. Na educação, nós, servidores, que passamos a ser profissionais da educação pela força de uma lei federal, ainda nos tornamos invisíveis dentro do Estado", explicou Rita.

Outro problema da categoria é resolver a quebra do teto que garante o recebimento do vale alimentação, uma vez que com os benefícios em negociação a remuneração de alguns servidores passará dois centavos do valor previsto. "Todos nós temos consciência, e o próprio Estado, que um segmento meio com um segmento fim complementam um ao outro para ter educação de qualidade", pontuou a presidente.

Com a reivindicação, ficou acordado que a Seplag vai receber os servidores nesta quinta-feira, 10, às 9 horas. "Viemos aqui para que eles também vejam o outro lado e valorizem o que fazemos e o que somos", esclareceu Rita. No dia seguinte, na sexta-feira, 11, os servidores também serão recebidos pela Seduc.

"A gente vai voltar para as nossas atividades, mas a luta continua no momento em que não seja atendida. Nós precisamos de prazo porque temos que correr contra o tempo, já que o governo vai entregar a pasta. A nossa luta está com mais de 20 anos, estamos aqui no combate", afirmou a presidente da Asseec. (Colaboração de Alexia Vieira)

