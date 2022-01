IJF chama atenção para a prevenção de acidentes durante período de chuvas

A Emergência do Instituto Doutor José Frota (IJF) acolheu, ao todo, 2.400 pacientes somente nos primeiros 15 dias deste ano. Segundo a administração da instituição, a maior parte das ocorrências tiveram relação com as chuvas registradas no Estado durante o período. As fraturas e lesões por quedas formam a maior parte dos registros, somando 550 ocorrências, e os idosos são as principais vítimas desses acidentes.

Por conta do asfalto molhado e de pisos escorregadios, são comuns os registros de acidentes domésticos e de trânsito no âmbito doméstico, as vítimas com mais de 60 anos de idade, geralmente, são as que necessitam de mais atenção. Como forma de prevenção de situações de risco, o IJF aconselha o uso de calçados adequados, a instalação de iluminação nas áreas de circulação e a aplicação de pisos antiderrapantes e, assim, evitar acidentes em banheiros, cozinhas, quintais e calçadas.

A unidade de saúde também alerta para o perigo no trânsito em dias chuvosos. Segundo balança divulgado, desde o início do ano já foram realizadas internações de 385 motociclistas, 48 ocupantes de carros, 48 pedestres e 45 ciclistas. Nos dias de chuva, o asfalto liso facilita a ocorrência de derrapagens. Além disso, a presença de buracos não é percebida facilmente e até animais são mais presentes nas vias. Dessa forma, a atenção dos condutores deve ser redobrada.

De acordo com Riane Azevedo, superintendente do IJF, as famílias devem ter atenção reforçada para evitar esses acidentes, principalmente neste período de pandemia. "Por conta do grande número de pacientes traumatológicos que também chegam contaminados pelo vírus, nós precisamos redirecionar insumos e profissionais para atuação em áreas de isolamento. Procedimentos cirúrgicos das vítimas de traumas contaminadas por Covid-19 precisaram ser suspensos, tendo em vista o controle dos riscos de complicação dos quadros clínicos, ampliando o tempo de permanência no hospital e de espera das famílias para o retorno de seus parentes ao lar”, explica a médica.

Pandemia

Desde janeiro, com o crescimento de infecções por Covid-19, o IJF reforçou os protocolos de controle dos riscos de contaminação no ambiente interno, reabrindo áreas de isolamento respiratório, reagendando cirurgias eletivas e reduzindo o número de visitantes em circulação nas enfermarias.

Mais de 40 leitos em Enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão reservados para pacientes acolhidos por quedas, ocorrências de trânsito e demais acidentes, mas que também testam positivo para o vírus. As Unidades Especiais Covid-19 também acolhem os pacientes com complicações graves por conta da doença, encaminhados por outras unidades municipais de saúde.

