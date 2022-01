Motorista envolvido em acidente com ciclistas em Fortaleza paga fiança de R$ 4 mil e é solto

O motorista preso por atropelar cinco ciclistas na avenida Washington Soares, em Fortaleza, foi solto nesse domingo, 23. A Justiça concedeu liberdade provisória e determinou aplicação de medidas cautelares, como o recolhimento em sua casa de 22 às 6 horas e a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de três meses, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O POVO apurou que o valor pago da fiança foi de R$ 4.033,33.

Durante a liberdade provisória, concedida após audiência de custódia, o homem também não poderá se ausentar da Comarca de Fortaleza sem autorização judicial e deve comunicar uma eventual mudança de endereço. Entre as pessoas atingidas, três foram encaminhadas ao hospital e duas foram socorridas no local. Um dos ciclistas atingidos quebrou a clavícula, segundo uma fonte de assessoria esportiva ouvida pelo O POVO.

Uma das bicicletas envolvidas no acidente custava R$ 30 mil e algumas foram perdidas, sem possibilidade de manutenção. Os ciclistas participavam de um evento esportivo, com carro de apoio e todos os requisitos necessários para a segurança do passeio. O motorista, que já havia ultrapassado a distância permitida em um dos pontos, voltou a fazer manobras e causou o acidente.

Inicialmente, o valor fixado para a fiança pela autoridade policial foi de R$ 1.500, mas foi atualizado durante a tramitação na Justiça. Ele foi autuado por prisão em flagrante por crime de trânsito no último sábado, 22.



