Duas pessoas morrem em acidente entre carreta e carro em Itapajé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou atuar em uma ocorrência de acidente de trânsito que deixou duas pessoas mortas nesta quarta-feira, 26. O caso envolveu uma carreta e um veículo de passeio em colisão frontal. O local do acidente foi no km 128 da BR 222, em Itapajé, no interior do Ceará. Chovia no local durante o momento da colisão.

Colisão frontal entre uma carreta e um veículo de passeio ocasionou a morte de duas pessoas. (Foto: Reprodução/WhatsApp)



