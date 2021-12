Funceme prevê possibilidade de chuva em todo o Estado até sexta-feira, 10

Possibilidade de chuva nos próximos dia se dá em razão de áreas de instabilidas formadas no oceano, da temperatura e umidade elevadas, além do relevo local

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado (Funceme), até sexta-feira, 10, há possibilidade de chuvas em todo o Estado. A previsão se dá em razão de áreas de instabilidade formadas sobre o oceano, da temperatura e umidade elevadas, além do relevo local.

De acordo com a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, a previsão para esta quinta-feira, 9, é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todo o Estado, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e na parte sudoeste do sertão central em Inhamuns.

Para sexta-feira, 10, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará, com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na região da Ibiapaba. Segundo Meiry, a baixa possibilidade de chuva prevista até sexta corresponde à probabilidade entre 20% a 40% para ocorrência de chuva nas áreas indicadas.



A previsão para esta quarta-feira, 8, de acordo com a Funceme, era do surgimento de nuvens de chuva em todo o Estado, com céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as regiões, com baixa possibilidade de chuva na região da Ibiapaba, sul das regiões Jaguaribanas, sertão central em Inhamuns e no Cariri.

