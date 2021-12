Trens da Metrofor circulam com iluminação especial de Natal

Metrofor celebra o fim de ano com trens decorados em linhas metroviárias nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, a partir de 4 de dezembro.

Com a chegada das festas de fim de ano, o Metrofor entra em clima natalino ajudando a trazer o brilho da celebração às cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato. A partir da sexta-feira, 4, os trens da empresa circulam com iluminação especial, trafegando decorados por diversos bairros do Estado pelo segundo ano consecutivo.

Na Capital, a linha escolhida para receber a iluminação natalina foi o VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste), que funciona com suas 10 estações desde setembro. Já na região do Cariri e em Sobral, as linhas de VLT também estão recebendo a decoração especial, que deve ser concluída e começar a operar nos próximos dias.



De acordo com informações do site oficial do Governo do Ceará, o diretor de manutenção e operação do Metrofor, Plínio Saboya, explica que a escolha da linha de Fortaleza se deu pelo fato de que esta é uma linha que perpassa bairros com alto índice de adensamento, na qual está a parcela da população que, recentemente, mais conviveu com os trens do Metrofor, seja por morar nas proximidades dos trilhos ou por utilizar com maior frequência o transporte.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Queremos cada vez mais reforçar laços de afeto, cidadania e carinho pelas cidades em que estamos operando, e também por todo o estado do Ceará. Somando-se aos esforços que temos feito para trazer melhorias nos serviços de transporte, essa é outra forma que o Metrofor tem de demonstrar esse sentimento, nesse período do ano que é tão especial para todas as pessoas e todas as famílias”, comenta o presidente do Metrofor, Fernando Oliveira.



Desta forma, o Metrofor leva a magia das confraternizações de fim de ano e ainda homenageia os 10,8 milhões de passageiros que utilizaram as linhas do Metrofor de janeiro a novembro de 2021. O ano encerrará com mais de 12 milhões de embarques.



Tags