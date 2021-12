Tremores de terra são registrados em Tianguá e Frecheirinha

Um tremor de terra de magnitude preliminar 2.7 na escala Richter (mR) foi registrado nos municípios de Tianguá, região noroeste do Ceará, a 319 km de Fortaleza, e Frecheirinha, distante 285 km da Capital. O abalo sísmico aconteceu por volta das 12h19min desta terça-feira, 7. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec), não foram reportados casos de vítimas ou danos decorrentes do tremor.

O tremor foi sentido na zona rural de Tianguá. Segundo relatos de moradores, o evento sísmico durou cerca de cinco segundos. O evento também pode ser sentido no município de Frecheirinha.

A ocorrência foi registrada pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que faz monitoramento de toda atividade sísmica do nordeste. O LabSis tem estações no Ceará nos municípios de Sobral, Morrinhos, Cascavel, Pedra Branca, Palhano e Mauriti.

O último evento registrado no Estado ocorreu na noite da segunda-feira, 6, na região do município de Russas, com magnitude preliminar 1.8 mR. No último mês de novembro, tremores de terra também foram detectados no município de Chorozinho, com magnitude 1.3 mR, e no município de Palhano, com 1.6 mR. Ambas ocorrências foram registradas na sexta-feira, 19.



