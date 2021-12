Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Ceará afirma que Estado tem grande quantitativo de vacinas

Segundo a presidente do Cosems-CE, o Governo possui um elevado quantitativo de doses da vacina em estoque e diz que os municípios foram orientados a imunizar até mesmo pessoas as quais não estão cadastradas no Saúde Digital

Após o governador Camilo Santana (PT) anunciar que o Estado do Ceará vai reduzir o intervalo entre a aplicação da segunda dose e a dose de reforço, os municípios cearenses vêm intensificando suas campanhas locais de vacinação. A justificativa para a mudança é baseada em dados que mostram reinfecções em pessoas com tempo de vacinação da D2 superior a 120 dias. De acordo com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), o Estado tem grande quantitativo de vacinas.

“É extremamente importante essa medida que foi tomada. Nós já tínhamos discutido isso em Brasília semana passada. Esse trabalho de antecipação do intervalo da dose de reforço foi muito importante para que a gente pudesse estar protegendo a população nesse momento”, destacou Sayonara Cidade, presidente do Cosems-CE em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da Rádio CBN Cariri.

Segundo Sayonara, o Governo possui um elevado quantitativo de doses da vacina em estoque e diz que os municípios foram orientados a imunizar até mesmo pessoas as quais não estão cadastradas no Saúde Digital. Ela incentiva essas pessoas a procurarem as unidades de saúde para receber a aplicação do imunizante contra Covid-19.

"É preciso que as pessoas abracem a campanha de vacinação. Falo dos que não estão cadastrados no Saúde Digital. Nós estamos com um quantitativo de doses bem grande, bastante significativo. Foi repassado em reunião para todos os secretários que os municípios podem vacinar tranquilamente, temos um quantitativo de vacina bem elevado, não está faltando vacina de forma alguma”, disse a presidente do Conselho.





