Região Metropolitana de Fortaleza recebe nova travessia urbana na BR-116

A construção da nova travessia urbana do elevado de acesso ao município de Horizonte, no Ceará, foi concluída. O equipamento, que fica na altura do quilômetro 40 da BR-116/CE, garante integração e segurança na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sendo a 100ª obra de infraestrutura de transportes concluída pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura.

A travessia possui acessos duplos, pavimentação de alta qualidade e itens de segurança aos usuários, além de facilitar o escoamento de cargas pela rodovia federal, impulsionando o desenvolvimento industrial do Estado. A conclusão da obra também representa melhoria na estrutura para o deslocamento de veículos de passeio e ônibus. No total, foram investidos R$ 6.147.671, 22 na construção. Sobre o assunto Prefeitura de Fortaleza anuncia projeto de primeiro Mapa da Saúde Mental do Brasil

"Buggy-Turismo" em Fortaleza: saiba quais são os impactos para meio ambiente e bugueiros

"É como se ele não existisse": ação facilita o acesso a documentos básicos em Fortaleza

Projeto de Lei prevê isenção de taxa de licenciamento sanitário para restaurantes e hotéis

Paralisada desde 2018, a obra foi retomada em fevereiro deste ano após o Governo Federal formalizar a retomada dos trabalhos, lançando ordem de serviço durante evento com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. De lá até aqui, a obra foi continuada com total prioridade pela equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estrutura

A nova travessia conta com três alças duplas, via de 700 metros em pavimento de Concreto Asfáltico Usinado à Quente (Cauq), passeios, sinalização e defensas de proteção. A via será utilizada por veículos vindos da BR-116, ao norte, que se destinam à área urbana do município, e por veículos que saem de Horizonte e passam pela BR-116 com destino ao sul do estado.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags