V Edição da Feira do Conhecimento leva os participantes para uma imersão no mundo virtual

Entre os dias 24, 25 e 26 de novembro está ocorrendo a V Edição da Feira do Conhecimento (FdC). Organizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e realizada pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), este ano a FdC é 100% online e sem taxa de inscrição.

Diante das dificuldades impostas pela pandemia, Inácio Arruda, secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, destacou a importância do evento acontecer e ser totalmente imerso no ambiente virtual. Uma plataforma interativa exclusiva para feiras virtuais 3D permite uma experiência única para os participantes.

“Era preciso dar continuidade a essa iniciativa que a cada ano crescia em número de atividades e de participantes. Era necessário se adaptar ao momento. Como se tratava de ciência e tecnologia, nada mais natural do que migrar para um ambiente virtual, que é a nossa política, o que estamos pregando e mostrando para todos: a tecnologia pode ser muito útil para unir as pessoas e trazer conhecimento”, disse.

São mais de 10.000 inscritos até este momento para o evento, que é voltado à pessoas ligadas à tecnologia e empreendedorismo: jovens empreendedores, empresários, estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e gestores do setor. Durante os três dias eles acompanharão palestras, lives e mostras virtuais em diversas áreas do conhecimento.

Custos do Evento

A FdC que acontece pelo segundo ano seguido virtualmente, traz, como novidade para 2021, um ambiente imersivo em realidade virtual que simula o Centro de Eventos do Ceará. De acordo com a Secitece, há uma exposição que conta com 75 estandes personalizados que dão visibilidade às marcas apoiadoras, empresas e instituições participantes.

“Notamos que com o evento online houve um upgrade na programação, com muitos nomes, de forma muito mais econômica. O custo da feira online fica em torno de 10% do valor que se precisa investir em uma feira presencial, com a possibilidade de atingir o público do Estado inteiro, com muito mais facilidade”, explica o secretário.

Impactos da Feira do Conhecimento

A educação, o mundo dos games, a robótica, a saúde, os negócios, o empreendedorismo e as novas tecnologias são os temas norteadores da feira. O participante pode ver on-line palestrantes nacionais e internacionais e especialistas numa imersão única dentro do evento. O conteúdo da FdC ficará disponível para os inscritos assistirem quantas vezes quiserem até o dia 31 de dezembro.

Inácio Arruda destacou a importância da feira para economia do Estado e a parceria com algumas universidades públicas do Ceará: “Estamos tratando de pesquisas e produtos que são apresentados para o Ceará e o Brasil. Todo o sistema de ciência, tecnologia, inovação, o setor público e privado participam com muita força da feira do conhecimento. A novidade é a integração das semanas universitárias da UECE, URCA e UVA na Feira do Conhecimento”.

Destaques do Evento

O metaverso, tema interessante, o qual ganhou destaque nas últimas semanas por conta da mudança de nome da empresa que detém o Instagram, Facebook e WhatsApp para a nomenclatura ‘Meta’, é norteador dos eventos da feira, principalmente no ambiente gamer. Na área de empreendedorismo digital é assunto da FdC as transformações dos negócios na era digital.

Com programação especial para o mundo dos games, a feira traz em 2021 um torneio de FreeFire. O “#BoraJogar” , em sua 1º edição, é promovido em parceria com o Instituto Federal do Ceará (IFCE), tendo começado na noite de ontem, 24, e se encerrando hoje, 25, das 19h às 22h. O campeonato é composto por times de quatro a seis pessoas e ocorre na Arena Games Virtual da FdC.

Em tempos de ataques virtuais e invasão dos sistemas de dados de grandes empresas, como o Ifood recentemente, a FdC discute sobre a cibersegurança e sua importância em um mundo cada vez mais imerso à internet. O foco é mostrar os mecanismos e as estratégias para a proteção de computadores e servidores, sistemas eletrônicos, dispositivos móveis, redes e dados contra ataques cibernéticos.

