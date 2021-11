Governo do Ceará em breve lança edital de concurso para Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE)

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Em live, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), anunciou mais concursos estaduais para o início de 2022, como para o Metrofor, Arce e universidades estaduais

O Governo do Ceará deve liberar o edital para concurso para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ainda em 2021. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), em live nesta terça-feira, 23.

Ainda na oportunidade, Camilo anunciou que se reuniu com os reitores das universidades estaduais (UVA, Urca e Uece), definindo planos estratégicos, como o lançamento de vagas de concursos para as instituições. Segundo o governador, as vagas serão para o cargo de professor e o edital será lançado em janeiro.

Sobre o assunto Final do Concurso Ceará Moda Contemporânea 2021 acontece nesta sexta, 19

Juazeiro do Norte abre processo seletivo para Secretaria de Saúde; inscrições vão até segunda, 22

Concurso Funsaúde tem prazo para divulgação dos resultados prorrogado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais editais anunciados

Para janeiro também são previstos os lançamentos de editais para 150 vagas no Metrofor. O concurso já está autorizado e mais detalhes devem ser anunciados ainda neste ano.

Outro concurso que deve ter edital lançado em janeiro é para a Semace. Ainda estão previstos anúncios de vagas para a Agência de Regulação do Estado do Ceará (Arce), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA).

Tags