Prefeitura de Fortaleza realiza chamada pública para artistas

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), divulgou a chamada pública nº 011/2021, referente ao credenciamento de artistas e grupos artísticos. Os selecionados irão compor a programação dos equipamentos culturais, nas linguagens de teatro, dança, música, literatura, circo, humor e cultura tradicional popular.

Os interessados devem realizar o cadastro até o dia 7 de dezembro. O edital pode ser visitado no site do Canal Cultura e no E-compras da Prefeitura de Fortaleza.

As inscrições ocorrem de maneira híbrida, sendo feita no formato virtual, mediante plataforma do Mapa Cultural, e no formato presencial, na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor). O credenciamento de artistas será realizado dentre as 39 categorias descritas no Anexo I do edital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o documento, cada artista ou grupo artístico poderá efetivar seu cadastro em até três categorias. Para tanto, é necessária a comprovação da atuação em cada uma delas que, por sua vez, abrangem DJs, grupos de choro, maracatus, capoeira, danças urbanas, danças de salão, artistas transformistas, humor, afoxé, tradições carnavalescas, tradições natalinas e projeção folclórica, entre outros. Os valores destinados poderão variar de R$ 800 a R$ 4.000.

O banco de artistas credenciados será beneficiado por um ano, podendo ser prorrogado, caso seja interesse da administração, por mais seis meses, conforme os termos do edital. O credenciamento não gera direito à contratação, sendo ela figurada às condições de demanda e previsão orçamentária da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

A lista dos proponentes classificados e desclassificados será publicada no portal da CLFor e no Diário Oficial do Município. Caberá recurso dentro do período de cinco dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado.

Os finalistas serão divulgados nas mesmas plataformas. A convocação dos artistas e grupos e a gestão do credenciamento serão realizadas seguindo as necessidades, metas e disponibilidade financeira e orçamentária da Secretaria, em chamada realizada por sistema de rodízio.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Obras de Sérvulo Esmeraldo instaladas na Beira-Mar serão restauradas

Netflix em dezembro: veja os lançamentos de séries e filmes no streaming

Festival Elos retorna com programação presencial e gratuita em dezembro

Secultfor - Edital de credenciamento de artistas

Inscrições: presencialmente - Sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor), localizado na Avenida Heráclito Graça, 750, Bairro Centro; plataforma On-line - https://mapacultural.fortaleza.ce.gov.br/

Quando: de 23 de novembro a 7 de dezembro, de segunda-feira a sexta-feira; das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas



Mais informações: no edital

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags