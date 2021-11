Fortaleza: ação pretende vacinar todos os alunos da rede pública municipal

O objetivo da Secretaria Municipal de Educação (SME) é avançar no plano de voltas às atividades escolares presenciais; análise identificou mais de 36 mil estudantes que não haviam recebido a primeira dose

Após análise feita pela Secretaria Municipal de Educação (SME), foram identificados 36.658 alunos da rede pública que faltaram à aplicação da primeira dose da vacina em Fortaleza. Com intuito de viabilizar a vacinação desse grupo, a SME, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou no dia 16, uma ação que tem como meta vacinar todos os estudantes de 12 a 17 anos matriculados nas escolas municipais até o dia 30 de novembro.

Veja também | Pessoas não vacinadas e nova onda na Europa podem interferir em Réveillon e Carnaval de Fortaleza

+ Além do Ceará, conheça outros estados que já adotaram o passaporte da vacina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para viabilizar o acesso dos estudantes à vacina, será feita uma série de ações que mobilizam não só os alunos, mas todos os componentes do núcleo familiar e SME, como detalha a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha: “com escolas, famílias e toda comunidade escolar somando esforços, esperamos que todos os alunos estejam vacinados nos próximos dias”.

O objetivo da ação é avançar no plano de volta às atividades escolares presenciais. Segundo Dalila, é essencial aos adolescentes voltar para sala de aula e também que frequentem diariamente a escola: “Com todos os nossos alunos desta faixa etária imunizados, damos mais um passo importante para, em breve, retomar as aulas presenciais com 100% dos alunos todos os dias na escola”,

A SME está disponibilizando cerca de 50 ônibus escolares para todos os alunos não imunizados irem aos seus respectivos pontos de vacinação, de acordo com o agendamento do Saúde Digital. São 93 postos de saúde envolvidos na força-tarefa. Além disso, houve a criação de um ponto de vacinação exclusivo no Centro de Eventos.

Os adolescentes precisam ter cadastro no sistema de vacinação e autorização dos pais para que a escola faça o transporte até os respectivos pontos de vacinação. Para conseguir a participação da família, a SME através de agentes escolares identifica o público que ainda não efetuou o cadastro no Saúde Digital e realiza uma abordagem explicando os perigos da Covid-19. Em seguida, faz o registro no sistema e em alguns casos encaminha os parentes não imunizados aos locais de vacinação onde os alunos receberão a vacina.

Atualmente, a Rede Municipal tem 73.428 mil adolescentes matriculados nas escolas públicas de Fortaleza que estão aptos a receber o imunizante contra a Covid-19. De acordo com dados da SME e SMS, 50.462 alunos estão vacinados com a D1, sendo 73% dos adolescentes matriculados. A ação objetiva até o fim do mês imunizar os 23 mil restantes.

Mais notícias de Fortaleza



Sobre o assunto Fortaleza registra crescimento nas denúncias de violações contra crianças e adolescentes

Estudantes são proibidos por facções de frequentar escola em Messejana

Horário ampliado: José Avelino funcionará entre 4h e 16 horas até dia 31 de dezembro

Procon Fortaleza e Agefis vão realizar plantão de denúncias na Black Friday

Rede Municipal de Ensino de Fortaleza tem 114 alunos com deficiência visual e 117 com auditiva

Obras do prédio de hospital doado para UFC custarão R$ 300 milhões, afirma reitor

Mais de 94% dos adolescentes cadastrados no Saúde Digital já foram vacinados com D1

Esgoto de Fortaleza tem baixa concentração de coronavírus, aponta estudo

Tags