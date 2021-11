Conferência debate a construção do 1º Plano Estadual de Políticas para as Mulheres

A 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres tem com tema "Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia"

A 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres ocorre nesta quinta-feira, 25, e na sexta-feira, 26, com o tema “Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia”. O encontro acontece em formato híbrido (online e presencial), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), com transmissão ao vivo pelo canal da SPS no YouTube.

Promovido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), em parceria com o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM), o evento reunirá conselheiras estaduais e municipais para analisar e melhorar propostas de políticas públicas de gênero no Estado. O intuito é construir o 1º Plano Estadual de Políticas para as Mulheres.

Segundo a presidente do CCDM e secretária-executiva de Políticas para as Mulheres da SPS, Denise Aguiar, o Conselho Cearense de Direitos da Mulher conseguiu uma adesão de 93 municípios, incluindo Fortaleza.

“A conferência tem por objetivo principal realizar a confecção de um plano de políticas para mulheres que assegure orçamento e participação coletiva. Onde as pessoas que estão nos municípios, as delegadas, as representantes de várias macrorregiões possam, através de seus conselhos municipais, fazer uma cobrança ou uma coparticipação dentro do ente municipal, estadual e federal. De assegurar a questão orçamentária e a efetividade dos serviços da política pública”, diz.

Acompanhe a transmissão:



Programação

A conferência será dividida em três eixos temáticos:

Política Nacional para as Mulheres;

Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres;

Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres.

A solenidade de abertura terá participação da secretária da SPS, Socorro França; da secretária-executiva de Políticas para Mulheres e presidente do CCDM, Denise Aguiar, da representante do Movimento das Mulheres, Maria da Penha; e da assessora especial e ex-secretária da Mulher do Estado de Pernambuco, Silvia Cordeiro.

Ao final da conferência, as propostas devem ser encaminhadas ao Conselho Estadual para deliberação e envio ao Governo do Estado.

Serviço

O quê: 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

Quando: 25 e 26 de novembro de 2021

Onde: Formato híbrido – Youtube da SPS e OAB – Av. Washington Soares, 800

