Equipe do IFCE vence competição da Huawei; UFC e Uece levam terceiro

Competição de tecnologia promovida pela Huawei teve duas categorias; todas as colocações do pódio foram ocupadas por equipes de instituições do Norte e do Nordeste

Aconteceu na última quarta-feira, 10 a premiação da etapa final da ICT Competition 2021, disputa de tecnologia promovida pela Huawei. Com duas categorias de competição, o concurso teve uma equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em primeiro lugar; grupos da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade Estadual do Ceará (Uece) ficaram em terceiro.

Sobre o assunto Ginástica Rítmica: Brasil domina Campeonato Sul-Americano na Colômbia

Drag queen brasileira disputará reality da produtora de RuPaul's Drag Race

Brasil ganha cinco ouros em olimpíada de astronomia e astronáutica

É o segundo ano seguido que a equipe do IFCE vence a competição. Além de ganhar a etapa nacional em 2020, a instituição também teve primeiro lugar na etapa sul-americana deste ano, e terceiro na final mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, são seis premiações. Equipes que se destacarem em primeiro, segundo ou terceiro lugares, nas categorias "Nuvem" e "Rede", avançam para a etapa latino-americana da competição.

Com três grupos cearenses, competição da Huawei teve apenas Norte e Nordeste no pódio

Ambos os pódios foram compostos totalmente por instituições do Norte e Nordeste. Na categoria "Nuvem", os vencedores foram da equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). A Universidade Federal de Roraima (UFRR) ficou em segundo, com o grupo da UFC fechando os classificados à etapa internacional.

Já a competição de redes teve, além dos campeões do IFCE, segundo lugar da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e a Uece em terceiro. O professor Rafael Lopes, que orientou equipes da Uece em ambas as categorias, recebeu o prêmio de melhor instrutor da disputa.

Ambas as categorias tiveram provas escritas, abordando a parte teórica, além de desafios práticos, cobrindo as áreas de redes de telecomunicações e computação em nuvem. A etapa aconteceu em 9 de novembro, e os resultados foram divulgados no dia seguinte.

A próxima etapa, com instituições de toda a América Latina, acontece em 2022, no México, ainda sem data específica definida. Vencedores passam à final mundial, que ocorre no segundo semestre de 2022, na China.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Engenheiro cria equipamentos que facilitam uso de computadores por pessoas com deficiência

Governo lança programa com meta de suprir 90% das demandas de Saúde na região do paciente

Escola Sesi Senai em Juazeiro do Norte ganha novo projeto pedagógico

Uece promove nova edição da Semana Universitária entre 22 e 26 de novembro

Detran emite CNH popular do sábado, 13, à terça-feira, 16; veja cidades

COP 26: cearense que estava na Conferência do Clima conta o que viu e ouviu em Glasgow

"Kaririavis mater": nova espécie de pássaro cearense dá pistas sobre origem das aves

Número de queimadas no Ceará cresce 159%, segundo dados da Enel

Complexo Hospitalar da UFC negocia contrato para manter atendimentos pelo SUS

Tags