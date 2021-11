Engenheiro clínico cearense recebe premiação nacional

No dia 22 de outubro, o engenheiro clínico David Guabiraba recebeu o Prêmio João Pedroso 2021, premiação da Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABEClin). O engenheiro participou da criação do dispositivo Elmo — capacete de respiração assistida desenvolvido em meio à pandemia de Covid-19

Integrante do grupo de trabalho que desenvolveu o dispositivo Elmo — capacete de respiração assistida desenvolvido em meio à pandemia de Covid-19 —, o engenheiro clínico David Guabiraba foi reconhecido com o Prêmio João Pedroso 2021 no dia 22 de outubro. A premiação é uma iniciativa da Associação Brasileira de Engenharia Clínica (ABEClin) e visa reconhecer profissionais que fizeram a diferença na área e apresentar a história deles como exemplo a outros profissionais do segmento.

Criado em abril de 2020, o capacete Elmo surgiu como um novo passo para o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda em decorrência da Covid-19. Guabiraba começou a contribuir com o projeto desde março daquele ano, quando o equipamento começou a ser concebido. Desde então, foram realizados diversos estudos, protótipos, testes e correções, e o dispositivo tem auxiliado no tratamento de pacientes no País.

A premiação teve quatro categorias: Tecnólogo, Técnico, Apoiador e Engenheiro. "Eu costumo classificar o Elmo como o fechamento de um longo aprendizado na minha trajetória de engenheiro clínico. Mesmo com a capacitação adquirida ao longo dos últimos anos, foi uma oportunidade de pesquisar e buscar mais conhecimento. Sou muito grato pelo convite de integrar o grupo e trato isso com muita responsabilidade", relata Guabiraba.

A cerimônia para anunciar os homenageados pela ABEClin ocorreu virtualmente, na programação do I Congresso da Academia de Engenharia Clínica e Avaliação de Tecnologias em Saúde (CECATS 2021). Durante o congresso, o engenheiro cearense apresentou o trabalho científico "Capacete Elmo – Testes de usabilidade e validação dos resultados clínicos", produção que também foi premiada.

O capacete Elmo é uma iniciativa conjunta entre as Universidades de Fortaleza (Unifor) e Federal do Ceará (UFC); Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/Ceará); e Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap). Também conta com o apoio da Esmaltec e do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

